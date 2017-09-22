Холодные выходные прогнозируют синоптики в Казахстане

Астана. 22 сентября. КазТАГ – Похолодание, дожди и мокрый снег в горных районах ожидаются в Казахстане 23-25 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому в выходные дни на большей территории республики ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег», — говорится в прогнозе синоптиков в пятницу.

В воскресенье и понедельник на юге и юго-востоке Казахстана местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков.

«В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха. Если накануне максимальная температура здесь была +30+36, то уже в субботу температура не поднимется выше +15+20, на юго-западе +23+28, что близко к средним многолетним значениям», — сообщают синоптики.

На остальной же территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2-6 градусов.