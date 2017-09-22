Образование, пищевая промышленность и кинопроизводство станут основными темами инфестфорума в Алматы

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Образование, пищевая промышленность и кинопроизводство станут основными темами инвестиционного форума «Almaty Invest 2017», который пройдет 5 октября, сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

«В этом году в программе предусмотрены 4 секции, посвященные логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству. Все эти направления – приоритетные и перспективные для реализации, кроме того, они отражают бизнес-проекты, которые профинансированы за последние 5 лет», — говорится в сообщении управления в пятницу.

Как отмечается, «Almaty Invest» ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций.

«На форуме ожидаются гости из СНГ, Европейского союза, Японии, Кореи, КНР, Турции, Индии и т.д.», — уточнили в управлении.

В частности, на форуме выступят экс-министр по инвестициям Республики Македония Глигор Ташкович, председатель «Sethia Group» India & UK, основатель Newby Teas Нирмал Кумар Сетия, учредитель «Selma group», генеральный директор «Cameroil & TEC AG» Майкл Боно, ТВ-продюсер, продюсер ТК MTV Ричард Корам, крупный казахстанский инвестор Айдан Карибжанов, независимый экономист Рахим Ошакбаев и другие.

Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных, так и перспективных проектов, требующих вложения инвестиций.

Организатором выступил акимат Алматы.

В управлении напомнили, что рамках предыдущего форума в декабре 2016 было заключено 40 инвестиционных договоров на Т316,6 млрд. Из них уже реализовано 5 проектов на Т7,7 млрд, создано 1230 рабочих мест.