Избран новый председатель правления «Банка ЦентрКредит»

Алматы. 22 сентября. КазТАГ — Новым председателем правления АО «Банк ЦентрКредит» избран Галим Хусаинов, сообщила пресс-служба комбанка.

«Главой АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) избран Г.Хусаинов. Соответствующее решение было принято сегодня на собрании совета директоров банка. К своим обязанностям на новом посту Г. Хусаинов приступит с 23 сентября 2017 года», — говорится в сообщении банка в пятницу.

Как уже сообщалось, прежний председатель правления БЦК Владислав Ли принял решение завершить свою деятельность и подал соответствующее заявление.

«Что касается В. Ли, он сконцентрируется на вопросах сотрудничества БЦК с государственными органами и Национальным банком РК, а также на вопросах мониторинга исполнения стратегии развития БЦК, координации службы комплаенс и внутреннего аудита. Кроме того, В. Ли продолжит принимать активное участие в деятельности комитетов при Совете директоров и налаживать эффективный диалог с ключевыми клиентами банка», — пояснили в пресс-службе БЦК.

Новый глава банка Г. Хусаинов по образованию экономист. С мая текущего года он осуществлял деятельность в БЦК в качестве управляющего директора — члена правления.