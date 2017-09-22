В Сиане открыли центр Казахстана

Астана. 22 сентября. КазТАГ — В Сианьском университете открыли центр Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«20 сентября (…) по инициативе посольства Казахстана в Китае состоялась церемония открытия центра изучения Казахстана в Сианьском университете», — говорится в сообщении МИДа.

«В своем выступлении казахстанский дипломат (посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев – КазТАГ) отметил, что открытие центра знаменует увеличение интереса среди китайской общественности к казахскому языку, культуре, истории и «казахстанскому пути» развития. Посол ознакомил собравшихся с реализуемыми реформами в политической, экономической и духовной сферах», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В свою очередь ректор Сианьского университета Ван Цзюньчжэ подчеркнул, что открытие при содействии казахстанского посольства четвертого центра Казахстана в Китае будет направлено на активную реализацию стратегии развития двух стран и сыграет ключевую роль в углублении сотрудничества в сфере образования и гуманитарных обменов, а также в скором будущем станет важной платформой для подготовки кадров по специальности «казахский язык».

Посол также познакомился с первой группой китайских студентов из 20 человек, начавших изучение казахского языка в ЕНУ им. Гумилева в Астане.

Центр изучения Казахстана при Сианьском университете иностранных языков стал четвертым по счету за последние 2 года после центров Казахстана при Шанхайском университете иностранных языков (ноябрь 2015 г.), Пекинском университете иностранных языков (декабрь 2015 г.) и Даляньском университете иностранных языков (январь 2016 г.).