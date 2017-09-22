Казахстан установил дипломатические отношения с Нигером

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Астана. 22 сентября. КазТАГ – Республика Казахстан и Республика Нигер установили дипломатические отношения, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Соответствующее совместное коммюнике подписали министры иностранных дел двух государств Кайрат Абдрахманов и Ибрагим Якубу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Уточняется, что документ подписан сегодня.

Таким образом, Нигер стал 183-м государством, с которым Казахстан установил дипломатические отношения.

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