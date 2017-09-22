Актобе. 22 сентября. КазТАГ – Казахстан и Беларусь запустит совместное высокотехнологичное производство имплантов в Актобе, сообщили в акимате области.

«Для оказания высокоспециализированной медицинской помощи населению Западного региона в области создан медицинский кластер Aktobe medical center, деятельность которого позволит расширить виды и объемы высокотехнологичных методов лечения и диагностики в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, неонатальной хирургии и т.д.», — отметил аким области Бердыбек Сапарбаев в ходе встречи с представителями белорусской НПО «Медбиотех».

«Ежегодно в области проводится более 300 операций по имплантации тазобедренного, коленного суставов. В этой связи, я думаю, что изделия медицинского назначения, которые мы с вами планируем совместно производить, будут востребованы», — добавил глава региона.

Как уточняется, к этой договоренности Б. Сапарбаев и представители НПО пришли в сентябре 2016 г. в ходе подписания меморандума о сотрудничестве. Отмечается, что, изучив рынок Казахстана, белорусы посчитали Актюбинскую область наиболее перспективной. В связи с этим уже в следующем году здесь будет налажено высокотехнологичное медицинское производство. Это будет первое производство имплантов в стране.

В рамках проекта также планируется организация стажировки и обучения местных врачей на базе крупнейших научных центров нейрохирургии и травматологии Беларуси.