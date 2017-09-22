Страны СНГ рассмотрят опыт России в области противодействия коррупции

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – 27 сентября в Казани в рамках II заседания межгоссовета по противодействию коррупции делегации стран СНГ рассмотрят опыт России в этой сфере, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«Члены межгоссовета намерены рассмотреть 9 вопросов. Среди них – опыт РФ в области противодействия коррупции, итоги реализации решений прошлого заседания совета, план работы на 2018 год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

Отмечается, что в заседании примут участие делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, России. В качестве наблюдателей приглашены представители Кыргызстана и Таджикистана. Также на мероприятии выступит заместитель председателя исполкома – исполнительного секретаря СНГ Конысбек Жусупбеков.

В рамках встречи представители стран Содружества обсудят проект соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции и ход согласования проекта одноименной концепции.

«Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции направлена на развитие правовых и организационных основ взаимодействия в этой области, а также определяет принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия. Положения концепции станут основой для разработки международных договоров и других международных и внутренних правовых актов государств-участников СНГ, а также межгосударственных программ в сфере борьбы с коррупцией», — уточняется в сообщении.

Между тем проект концепции неоднократно рассматривался на заседаниях экспертных групп, в ходе которых был полностью согласован с учетом поступивших от государств замечаний и предложений.

Кроме того, члены межгосударственного совета обсудят тему, касающуюся взаимодействия с управлением ООН по наркотикам и преступности, изберут нового председателя совета и наметят дату и место своего следующего заседания.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. Членами совета являются руководители уполномоченных компетентных или специализированных органов государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции. Задачи совета – определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия коррупции, оценка выполнения антикоррупционных обязательств государств, координация программ технического содействия в сфере противодействия коррупции.

Также совет содействует сближению и гармонизации национального законодательства, разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координирует взаимодействие компетентных органов и заинтересованных органов СНГ, обеспечивает реализацию принятых в рамках СНГ документов.