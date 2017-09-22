Актобе. 22 сентября. КазТАГ – Сингапурские инвесторы построят в Актюбинской области электростанцию мощностью 700 МВт, сообщает корреспондент агентства.

Как рассказали в областном акимате, глава региона Бердыбек Сапарбаев встретился с советником по развитию сотрудничества в горнорудном секторе министерства международной торговли Великобритании Рос Лундой и представителем инвесторской группы компании «Azura international» Морисом Фрошем.

«В ходе встречи была достигнута договоренность о начале реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству электростанции мощностью 700 МВт», — отмечается в сообщении.

Крупнейший проект будет реализован инвесторской группой компании «Azura international». М.Фрош отметил, что к финансированию проекта компания приступит уже в ноябре.

Ожидается, что строительство электростанции позволит значительно погасить дефицит электроэнергии, возникающий в связи с развитием промышленности, а значит, и ежегодным ростом потребления.

В настоящее время в области действует свыше 700 предприятий с иностранным участием.

«Azura international» (Сингапур) – инвестиционная компания, специализирующая на продаже и торговле энергоресурсов, минералов и сельхозпродукции. В зону инвестиционных интересов входит разведка и добыча полезных ископаемых, горнодобывающая промышленность и консультационные услуги.