В минэнерго отрицают дефицит бензина АИ-92 в ряде казахстанских регионов

Астана. 22 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . В Казахстане можно говорить лишь о нехватке бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС, речи о системном дефиците топлива не идет, заявил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

«По поводу нехватки бензина (АИ-92 — КазТАГ). Действительно, в ряде регионов у нас нехватка на некоторых автозаправочных станциях. Мы об этом в курсе, но при этом говорить о дефиците нельзя. То есть просто в ряде сетевых АЗС была небольшая нехватка этого бензина. Из Российской Федерации бензин завозится. Мы работу с коллегами из минэнерго РФ проводим, поэтому мы не ожидаем проблем, связанных с нехваткой бензина», — сказал М. Мирзагалиев на брифинге в правительстве в пятницу.

При этом он подчеркнул, что «это не дефицит, а только нехватка на некоторых сетях».

«В целом, в регионах бензин у нас есть. Мы полагаем, что до конца месяца ситуация уже должна выправиться», — уточнил замглавы МЭ.

Также М. Мирзагалиев прокомментировал вопрос о росте цен на ГСМ.

«Касательно вопроса о цене на бензин — здесь прогнозировать очень сложно, потому что много факторов. Мы всегда об этом говорим. Это и цена на нефть, и то, сколько мы будем бензина завозить от наших соседей. Сегодня явно на этот вопрос ответить однозначно не готов», — заключил он.