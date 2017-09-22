Непогашенная задолженность казахстанского предприятия перед «Гомсельмашем» составила $30,7 млн

Караганда. 22 сентября. КазТАГ — Непогашенная задолженность казахстанского предприятия «АгромашХолдинг» перед АО «Гомсельмаш» составила $30,7 млн, передает корреспондент КазТАГ.

В настоящее время в Казахстане из белорусских комплектующих проводится сборка карьерной техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов, несколько видов прицепной сельскохозяйственной техники. Однако казахстанская сторона обратилась к белорусской с просьбой проработать возможность организации поставок аккумуляторов, трансформаторов, электровозов, тепловозов, рельс, пассажирских и грузовых вагонов, материалов верхнего строения пути, комплектующих для подвижного состава казахстанского производства на белорусском предприятии.

«Сдерживающим фактором для создания совместного предприятия является непогашенная задолженность казахстанского предприятия перед АО «Гомсельмаш» по контрактам 2014-2016 годов в размере $30,7 млн, а также незавершенные процессы выделения сельскохозяйственного направления в отдельное юридическое лицо, снятия обременения с имущества», — констатировала межправительственная казахстанско-белорусская комиссия в пятницу.

Белорусская сторона акцентировала внимание на необходимости погашения до конца 2017 года просроченной дебиторской задолженности по контрактам 2014-2015 годов. В свою очередь, казахстанская сторона подчеркнула необходимость представления исключительного права на реализацию продукции ОАО «Гомсельмаш» на территории Казахстана для обеспечения своевременного погашения долга.

Стороны договорились о целесообразности осуществления очередной поставки продукции ОАО «Гомсельмаш» под гарантию казахстанского банка до конца 2017 года.

«АО «АгромашХолдинг» и АО «Гомсельмаш» необходимо провести прямые переговоры с участием собственников предприятий и информировать стороны в срок до 1 ноября 2017 года о достигнутых договоренностях по вопросам погашения задолженности, заключила межправкомиссия.

АО «АгромашХолдинг» — казахстанский производитель автомобилей и сельхозтехники.