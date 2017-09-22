Астана. 22 сентября. КазТАГ — Казахстан и Беларусь планируют создать деловой совет, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

«В ноябре текущего года планируется подписание cоглашения о создании казахстанско-белорусского делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Беларуси», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, на 13-м заседании межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) в пятницу стороны отметили нарастающую динамику торгового оборота между Казахстаном и Беларусью. Товарооборот за январь-июль 2017 года составил $313,7 млн, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Товарооборот между нашими странами к 2020 году необходимо довести до $1 млрд», — заявил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин.

По его словам, Казахстан и Беларусь располагают большими возможностями для реализации совместных проектов в промышленной кооперации, транспортно-логистическом секторе, космической отрасли, агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технической сфере.

По данным его белорусского коллеги Василия Матюшевского, «сегодня в Беларуси действует более 100 предприятий с казахстанскими инвестициями».