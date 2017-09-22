Пассажирские поезда из Астаны и Алматы в Уральск освобождены от прохождения погранконтроля на территории РФ

Астана. 22 сентября. КазТАГ – Пассажирские поезда из Астаны и Алматы в Уральск освобождены от прохождения пограничного контроля на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба МИР РК.

«22 сентября по итогам процедуры обмена грамотами о ратификации между представителями министерств иностранных дел Республики Казахстан и Российской Федерации вступил в силу протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении в пятницу.

В связи с этим казахстанские пассажирские поезда освобождены от прохождения всех видов пограничного контроля при безостановочном следовании по территории Российской Федерации на приграничном участке Жайсан – Илецк – Чингирлау, отметили в МИР.

«26 сентября будут запущены безостановочные пассажирские поезда «Тұлпар-Тальго» по сообщениям Астана – Уральск и Алматы – Уральск», — отмечается в информации.

Таким образом, время в пути следования пассажирского поезда № 49/50 сообщением Алматы – Уральск сократится на 22 часа, а № 95/96 сообщением Астана – Уральск на 13 часов.