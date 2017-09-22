Во Франции открылось казахстанско-французское предприятие по переработке титановых отходов

Астана. 22 сентября. КазТАГ – В коммуне Сен-Жорж де Мон открылось казахстанско-французское предприятие по переработке титановых отходов «Экотитаниум», сообщает пресс-служба МИД РК.

«15 сентября в Сен-Жорж де Мон состоялась церемония открытия первого в Европе завода по переработке титановых отходов совместного казахстанско-французского предприятия «Экотитаниум». В состав учредителей данного СП входит дочернее предприятие Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК) «УКАД». Общая сумма инвестиций составила 48 млн евро. Количество рабочих мест – 60», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Ответственный за промышленность госсекретарь министерства экономики и финансов Франции Бенжамен Гриво отметил стратегическое значение нового завода для Франции и всей Европы, обеспечивающего независимость от импортных поставок стратегического сырья для производства высокотехнологичной продукции аэрокосмической отрасли.

При этом отмечается, что Усть-Каменогорский комбинат будет поставлять сырье для нового предприятия.