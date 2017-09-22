Астана. 22 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Зарплата работников сферы образования остается самой низкой в Казахстане, сообщил спикер сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

«Сдерживающим фактором в развитии школьного образования остается низкий статус профессии учителя. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких – 66% от среднереспубликанского уровня», — сказал К.-Ж. Токаев на правительственном часе в сенате парламента в пятницу.

По его словам, правительству, исходя из экономических реалий, следует подумать, как поднять доходы учителя.

«Это тем более важно, поскольку успех школьной реформы главным образом лежит в стенах педагогических вузов. Высокопрофессиональный и мотивированный учитель – это гарантия успеха системы среднего образования. Нам следует более активно и широко мотивировать учителей госнаградами, премиями, пропагандировать их труд. Без материальной и моральной мотивации мы не сможем поднять престиж учительской профессии», — отметил он.

Руководитель палаты подчеркнул, что пока же абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу «куда легче поступить».

«Это не секрет, так как проходной балл на педагогические специальности значительно ниже, чем на многие другие специальности. Это может привести к тому, что в будущем основу преподавательского корпуса будут составлять самые слабые выпускники школ, а должно быть наоборот», — заключил К.-Ж. Токаев.