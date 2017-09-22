Среди стипендиатов «Болашак» более 20 чиновников, включая представителей МОН РК

Астана. 22 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Среди стипендиатов «Болашак» конкурсный отбор прошли чиновники, включая представителей министерства образования и науки (МОН), сообщил вице-президент АО «Центр международных программ» Мейржан Алпысбай.

«На сегодняшний день по категории «госслужащие» сдали документы 113 претендентов, 21 стали стипендиатами, 11 претендентов не прошли конкурсный отбор. Остальные находятся на этапе конкурсного отбора. Конкурсный отбор включает следующие этапы: проверка знаний языков, комплексное тестирование, собеседование с членами экспертной комиссии, а также рассмотрение данных кандидатур на республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом», — сказал М. Алпысбай на брифинге в пятницу.

«Хотелось бы отметить, что в настоящий момент среди кандидатов имеются чиновники, включая и представителей МОН РК. Мы не можем ограничивать кого-либо по каким-либо должностным положениям, мы не вправе не принимать документы — это запрещают нам соответствующие нормы Конституции РК», — подчеркнул М.Алпысбай.

Он также напомнил, что с 2017 года в правила отбора стипендиатов «Болашак» были внесены некоторые изменения.

«С 29 мая по 15 сентября был объявлен первый этап отбора, на данном этапе было присуждено 250 стипендий по решению экспертной комиссии для подготовки кадров за рубежом, но в связи с имевшим место ажиотажем республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом было принято решение о продлении сроков до 16 октября», — уточнил М.Алпысбай.