Мертвые и новорожденные

Жонглировать статистическими данными можно легко. Но легче ли от этого самому бизнесу и экономике страны?

Подсчитали – умилились…

«Количество стартапов в Казахстане превысило 40 тысяч предприятий — это самый высокий показатель за последние 10 лет», — такую новость распространило аналитическое агентство Finprom.

Новость откровенно тянет на сенсацию. Цифры говорят сами за себя. Десятилетний рекорд побит. Да и чего стоит определение. Слово «Стартап» авторы аналитического сообщения употребляют как синоним «нового предприятия». В современном мире, увы, когда говорят о стартапе, подразумевают все-таки создание высокотехнологической компании. То есть, простая подмена понятий есть и она, видимо, должна, по идее, придать простой регистрации абсолютно простых компаний немного блеска.

«Казахстанцы не теряют вкус к предпринимательству — второй год подряд продолжается рост новых предприятий в республике. За год число стартапов увеличилось на 14,4%, или на 5,1 тысячу единиц. (…) Увеличение числа участников экономического процесса — признак восстановления ожиданий казахстанцев дальнейшего роста национальной экономики. Напомним, что по итогам 1 полугодия 2017 года ВВП РК вырос на 4,2%», — пишут аналитики.

Их радует то, что новые предприятия появляются в то время, когда сокращается количество простаивающих компаний: «За год число временно неактивных предприятий сократилось на 6,1%, или на 4,2 тысячи единиц. На начало сентября их число насчитывало 65,4 тысячи».

А вот и любопытная арифметика, та, что обычно нравится читателям: «На текущий момент на каждые 4 новых предприятия приходится по 7 временно приостановивших свою деятельность. Это соотношение меньше, чем было год назад, но все еще далеко от уровней 2007 года, когда на 4 новых предприятия приходилось 5 неактивных».

По выкладкам Finprom’а, рост числа новых предприятий зафиксирован со всех отраслях экономики, кроме строительства, обрабатывающей промышленности, госуправления и обороны – здесь, напротив, отмечается некоторое сокращение, измеряемое в сотнях, количества предприятий.

Зато активно размножаются новые участники, как всегда, традиционно, в сфере торговли – их стало больше на четверть (плюс 2300 компаний). И неожиданно проявился интерес казахстанцев к сельскому хозяйству — количество новых предприятий в отрасли за год увеличилось в 2 раза, или на 1300 субъектов.

Этот предпринимательский бум аналитики связывают главным образом с программой продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, в рамках которой можно получить микрокредит до 16 млн. тенге для развития бизнеса.

Поразмышляли – прослезились…

Остальное, безусловно, мы должны домыслить сами.

То, что возрождается сельское предпринимательство – это, конечно, прорыв. Хотя неясно, окажется ли количественный прыжок качественным, смогут ли фермеры и животноводы производить конкурентоспособный на рынке товар, способны ли они нарастить в целом «вес» отечественной сельскохозяйственной продукции.

Так, за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого индекс промышленного производства составил 108,5% (это здорово!), но чрезвычайно мало хороших новостей с продуктового рынка. Пальцев одной руки много, чтобы перечислить достижения. Так, в Астане возросло производство фруктовых и овощных соков, в Акмолинской области – льняного масла и муки, в Алматы – кондитерских изделий и шоколада, в Северо-Казахстанской области стали больше вырабатывать муки, макарон, сухарей и печенья, льняного масла.

Впрочем, сельское хозяйство показало рост в 1,9% – не так все и плохо.

Идем далее. То, что по-прежнему доминирует сектор «купи-продай» – это большой минус экономике, потому что большая часть денег за товары уходит за границу. Вот статистика. В первом полугодии 2017 года только в страны ЕАЭС Казахстан экспортировал товаров на сумму $2,8 млрд., а импортировал на сумму $6,5 млрд.

Понятно, что в казахстанском экспорте доминирует в основном брутальный сырьевой сектор, а импортируются в основном потребительские товары. Поэтому новые предприятия в торговом секторе, безусловно, будут ориентированы в основном на торговлю импортными продуктами и вещами.

Получается, что многолетние разговоры о диверсификации экономики на разных уровнях власти оказались пустыми. И даже «вдохновляющая» статистика о взрывном росте «стартапов», увы, не свидетельствует о том, что мы хоть немного продвинулись на этом пути.

Операция «Ликвидация»

Между тем у министра финансов Бахыта Султанова немного другие цифры. Он более близок к реальности, чем аналитики.

По его данным, в Казахстане уже зарегистрировано 133 тыс. бездействующих предприятий – 72 тыс. юридических лиц и 61 тыс. ИП. Это тот самый дисбаланс, который искажает общую картину.

Можно добавить еще официальной статистики: неработающим является практически каждый третий субъект бизнеса. Впечатляет? Поболее, чем новость о «стартапах».

Именно поэтому ведомство инициировало новые поправки в Налоговый кодекс, которые создают условия для принудительной ликвидации бездействующих налогоплательщиков, которые налогоплательщиками де-факто не являются.

Принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, соответствующие следующим критериям: «в течение пяти лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объекты обложения, не осуществляли платежи и переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС».

Действительно, многие предприниматели сталкиваются с тем, что открыть бизнес в Казахстане можно легко, а вот закрыть – с этим большие проблемы. Процедуры слишком сложные, а иногда и невыполнимые – чего только стоит камеральный контроль со стороны налоговых органов. Поэтому множится количество «мертвых душ», и чем дальше – тем больше их будет.

Поэтому решение о принудительной ликвидации правильное. Нужно очистить среду хотя бы санитарным способом. И тогда видно будет – жив ли курилка-бизнес вообще и как он себя чувствует.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.