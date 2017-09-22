Война Миров. Запад нервничает из-за «Запада-2017»

Большие российско-белорусские маневры страны НАТО оценивают как репетицию вторжения на Украину или в Прибалтику

Давно проводимые Кремлем военные маневры не вызывали такое напряжение в странах НАТО. Президент Литвы Даля Грибаускайте с трибуны Генассамблеи ООН про российско-белорусские маневры заявила, что Россия «репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад». Москва и Минск, в свою очередь, заявляют, что учения сугубо мирные (если такое слово к военным маневрам применимо в принципе) и предназначены только для защиты национальных интересов двух союзных государств.

По российской официальной информации, в маневрах «Запад-2017» (закончились 20 сентября) приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих (7,2 тыс. от Беларуси и 5,5 тыс. от России), сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем, десятки самолетов и вертолетов, десять кораблей Балтийского флота. Западные оценки, озвученные фигурами вроде Урсулы фон дер Ляйен (министр обороны ФРГ) колебались в районе 100 тысяч военнослужащих, а украинские (начальник генштаба Виктор Муженко) 230 тысяч. Как видим, разница многократная. Чтобы понять цифры, стоит знать, что вооруженные силы Беларуси насчитывают 75 тысяч человек, а в Германии на постоянной основе размещено 47 тысяч военнослужащих США.

По легенде учений, в Калининградскую область РФ и районы западной Беларуси проникли боевики, которые получают поддержку по суше, воздуху и морю. Условных врагов комбинированными усилиями блокировали и разгромили. Соотношение военных потенциалов НАТО и России (без учета ядерной составляющей) примерно 4:1. Поэтому западные военные аналитики и особенно политики видели в наступательной стратегии «Запада-2017» отработку вторжения на Украину либо в Прибалтику. Ведь если Москва отражает вторжение НАТО, то маневры должны строиться от обороны.

Несмотря на изобилие зарубежных военных наблюдателей, информационно-психологическая война вокруг маневров развернулась весьма масштабная. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам «Запад-2017» заявил, что Минск никому из своих соседей не угрожает и с территории Беларуси никакой агрессии не последует. Российская сторона обошлась без комментариев.

Несмотря на большую шумиху вокруг российско-белорусских военных учений, все это смотрится как-то миниатюрно по сравнению с противостоянием начала 80-ых годов прошлого века между НАТО и Варшавским договором. Тогда после ввода советских войск в Афганистан градус напряженности по линии двух военных блоков стал чрезвычайно высоким.

Учения «Запад-81», проходившие с 4 по 12 се6нтября 1981 года, стали крупнейшими стратегическими учениями в истории советских вооруженных сил и по масштабу привлеченных сил и средств сопоставимы с наступательными операциями периода Второй мировой войны. В ходе учений «Щит-82» отрабатывалась даже полномасштабная ядерная война с блоком НАТО. Данный компонент гигантских маневров военного блока социалистических стран получил название «семичасовая ядерная война».

Хроника того дня впечатляет. Первой, в 6 часов (время по Гринвичу), с одной из площадок 4-го Государственного испытательного межвидового полигона Министерства обороны СССР («Капустин Яр») стартовала баллистическая ракета средней дальности «Пионер» (15Ж45). Спустя четверть часа учебная головная часть ракеты успешно поразила цель в районе полигона «Эмба» в Казахстане. Затем с борта атомной ракетной подводной лодки «К-92» (проект 667БД), находившейся в погруженном состоянии в Баренцевом море, была запущена баллистическая ракета морского базирования Р-29М (РСМ-50, ЗМ40), боеголовка которой поразила цель на полигоне «Кура» на Камчатке. В ходе экстраординарных учений были чрезвычайно активно задействованы космодром «Байконур» и полигон «Сары-Шаган». Всего запущено три космических ракеты-носителя, две межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, одна баллистическая ракета морского базирования, одна баллистическая ракета средней дальности, две противоракеты.

В этот же семичасовой интервал состоялись пуски нескольких крылатых ракет с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также с кораблей Военно-морского флота СССР, оперативно-тактических ракет наземного базирования, зенитных ракет. И еще многое другое случилось в тот день, что в прямом и переносном смысле встряхнуло нашу планету.

26 сентября 1983 года поставленный на боевое дежурство в 1982 году спутниковый эшелон советской системы предупреждения о ракетном нападении первого поколения «Око» (УС-К) выдал сообщение о нападении со стороны США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились еще слишком далеко. Тревога была признана ложной решением оперативного дежурного подполковника Станислава Петрова.

Последующее расследование установило, что причиной тревоги явилась засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков. Таким образом, ложное срабатывание космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении выявило недостаточную его эффективность в условиях ожидания ядерной войны. Не было никакой уверенности в том, что очередная засветка датчиков не является нападением. Только к 1987 году удалось избавить систему от возможности таких ложных срабатываний путем увеличения космической группировки СПРН с четырех до девяти космических аппаратов.

В период со 2 по 11 ноября 1983 года мир оказался крайне близок к полномасштабной ядерной войне в ходе проводимых странами НАТО учений «Опытный лучник» (Able Archer). Более критичной ситуация была только в период Карибского кризиса 1962 года. Военно-аналитические и разведывательные структуры СССР расценили происходящее как скрытную подготовку ракетно-ядерного нападения в условиях мирного времени. Некоторые члены Политбюро ЦК КПСС разделяли такую точку зрения, хоть и не считали натовский удар неизбежным. Советский Союз отреагировал на «Опытного лучника» и привел в действие свои ракетно-ядерные силы.

На нездоровое развитие ситуации в западном лагере первой отреагировала английская разведка. Она доложила политическому руководству Великобритании, что советская сторона воспринимает Able Archer как реальную угрозу, а стратегические силы СССР развернуты не как для учений, а как для ведения войны. Угроза ядерной войны миновала только по окончании учений «Опытный лучник».

Когда за учениями наблюдают 95 представителей из 50 государств, как на «Западе-2017», то говорить о подготовке внезапного нападения трудно. Однако в качестве демонстрации мускулов подобные вещи вполне годятся. Истерика политического истеблишмента государств Балтии, скорее всего, одна из психологических целей подобных действий российской стороны. Но поверить в то, что Кремль ищет повод для военного столкновения с НАТО невозможно – силы слишком неравны и последствия подобных действий совершенно непрогнозируемые.

На а в вялотекущем режиме нарастание противостояния продолжается. США перебросили в Прибалтику четыре усиленных батальона, а в России воссоздана 1-ая гвардейская танковая армия со штабом в Воронеже. Как поется в одной песне, известны исходы парадов, а чем же закончится бой?

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