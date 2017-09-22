Война Миров. Запад нервничает из-за «Запада-2017»

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Большие российско-белорусские маневры страны НАТО оценивают как репетицию вторжения на Украину или в Прибалтику

Давно проводимые Кремлем военные маневры не вызывали такое напряжение в странах НАТО. Президент Литвы Даля Грибаускайте с трибуны Генассамблеи ООН про российско-белорусские маневры заявила, что Россия «репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад». Москва и Минск, в свою очередь, заявляют, что учения сугубо мирные (если такое слово к военным маневрам применимо в принципе) и предназначены только для защиты национальных интересов двух союзных государств.

Запад-2017

По российской официальной информации, в маневрах «Запад-2017» (закончились 20 сентября) приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих (7,2 тыс. от Беларуси и 5,5 тыс. от России), сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем, десятки самолетов и вертолетов, десять кораблей Балтийского флота. Западные оценки, озвученные фигурами вроде Урсулы фон дер Ляйен (министр обороны ФРГ) колебались в районе 100 тысяч военнослужащих, а украинские (начальник генштаба Виктор Муженко) 230 тысяч. Как видим, разница многократная. Чтобы понять цифры, стоит знать, что вооруженные силы Беларуси насчитывают 75 тысяч человек, а в Германии на постоянной основе размещено 47 тысяч военнослужащих США.

По легенде учений, в Калининградскую область РФ и районы западной Беларуси проникли боевики, которые получают поддержку по суше, воздуху и морю. Условных врагов комбинированными усилиями блокировали и разгромили. Соотношение военных потенциалов НАТО и России (без учета ядерной составляющей) примерно 4:1. Поэтому западные военные аналитики и особенно политики видели в наступательной стратегии «Запада-2017» отработку вторжения на Украину либо в Прибалтику. Ведь если Москва отражает вторжение НАТО, то маневры должны строиться от обороны.

Несмотря на изобилие зарубежных военных наблюдателей, информационно-психологическая война вокруг маневров развернулась весьма масштабная. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам «Запад-2017» заявил, что Минск никому из своих соседей не угрожает и с территории Беларуси никакой агрессии не последует. Российская сторона обошлась без комментариев.

Несмотря на большую шумиху вокруг российско-белорусских военных учений, все это смотрится как-то миниатюрно по сравнению с противостоянием начала 80-ых годов прошлого века между НАТО и Варшавским договором. Тогда после ввода советских войск в Афганистан градус напряженности по линии двух военных блоков стал чрезвычайно высоким.

Учения «Запад-81», проходившие с 4 по 12 се6нтября 1981 года, стали крупнейшими стратегическими учениями в истории советских вооруженных сил и по масштабу привлеченных сил и средств сопоставимы с наступательными операциями периода Второй мировой войны. В ходе учений «Щит-82» отрабатывалась даже полномасштабная ядерная война с блоком НАТО. Данный компонент гигантских маневров военного блока социалистических стран получил название «семичасовая ядерная война».

Хроника того дня впечатляет. Первой, в 6 часов (время по Гринвичу), с одной из площадок 4-го Государственного испытательного межвидового полигона Министерства обороны СССР («Капустин Яр») стартовала баллистическая ракета средней дальности «Пионер» (15Ж45). Спустя четверть часа учебная головная часть ракеты успешно поразила цель в районе полигона «Эмба» в Казахстане. Затем с борта атомной ракетной подводной лодки «К-92» (проект 667БД), находившейся в погруженном состоянии в Баренцевом море, была запущена баллистическая ракета морского базирования Р-29М (РСМ-50, ЗМ40), боеголовка которой поразила цель на полигоне «Кура» на Камчатке. В ходе экстраординарных учений были чрезвычайно активно задействованы космодром «Байконур» и полигон «Сары-Шаган». Всего запущено три космических ракеты-носителя, две межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, одна баллистическая ракета морского базирования, одна баллистическая ракета средней дальности, две противоракеты.

В этот же семичасовой интервал состоялись пуски нескольких крылатых ракет с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также с кораблей Военно-морского флота СССР, оперативно-тактических ракет наземного базирования, зенитных ракет. И еще многое другое случилось в тот день, что в прямом и переносном смысле встряхнуло нашу планету.

26 сентября 1983 года поставленный на боевое дежурство в 1982 году спутниковый эшелон советской системы предупреждения о ракетном нападении первого поколения «Око» (УС-К) выдал сообщение о нападении со стороны США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились еще слишком далеко. Тревога была признана ложной решением оперативного дежурного подполковника Станислава Петрова.

Запад-2017

Последующее расследование установило, что причиной тревоги явилась засветка датчиков спутника солнечным светом, отраженным от высотных облаков. Таким образом, ложное срабатывание космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении выявило недостаточную его эффективность в условиях ожидания ядерной войны. Не было никакой уверенности в том, что очередная засветка датчиков не является нападением. Только к 1987 году удалось избавить систему от возможности таких ложных срабатываний путем увеличения космической группировки СПРН с четырех до девяти космических аппаратов.

В период со 2 по 11 ноября 1983 года мир оказался крайне близок к полномасштабной ядерной войне в ходе проводимых странами НАТО учений «Опытный лучник» (Able Archer). Более критичной ситуация была только в период Карибского кризиса 1962 года. Военно-аналитические и разведывательные структуры СССР расценили происходящее как скрытную подготовку ракетно-ядерного нападения в условиях мирного времени. Некоторые члены Политбюро ЦК КПСС разделяли такую точку зрения, хоть и не считали натовский удар неизбежным. Советский Союз отреагировал на «Опытного лучника» и привел в действие свои ракетно-ядерные силы.

На нездоровое развитие ситуации в западном лагере первой отреагировала английская разведка. Она доложила политическому руководству Великобритании, что советская сторона воспринимает Able Archer как реальную угрозу, а стратегические силы СССР развернуты не как для учений, а как для ведения войны. Угроза ядерной войны миновала только по окончании учений «Опытный лучник».

Когда за учениями наблюдают 95 представителей из 50 государств, как на «Западе-2017», то говорить о подготовке внезапного нападения трудно. Однако в качестве демонстрации мускулов подобные вещи вполне годятся. Истерика политического истеблишмента государств Балтии, скорее всего, одна из психологических целей подобных действий российской стороны. Но поверить в то, что Кремль ищет повод для военного столкновения с НАТО невозможно – силы слишком неравны и последствия подобных действий совершенно непрогнозируемые.

На а в вялотекущем режиме нарастание противостояния продолжается. США перебросили в Прибалтику четыре усиленных батальона, а в России воссоздана 1-ая гвардейская танковая армия со штабом в Воронеже. Как поется в одной песне, известны исходы парадов, а чем же закончится бой?

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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