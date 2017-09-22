Усть-Каменогорск. 22 сентября. КазТАГ – В Семее открыли памятник лидеру партии «Алаш» Алихану Букейханову, сообщил директор Научно-исследовательского центра «Алаштану» Жанбай Касенулы.

«Сегодня семейчане широко отмечают 100-летие движения «Алаш». В честь (этого события – КазТАГ) в Семее был открыт памятник лидеру движения «Алаш» А. Букейханову», — сказал он в пятницу.

«Идеи лидеров движения «Алаш» живы до сих пор. Получив блестящее образование в университетах Москвы и Санкт-Петербурга, они понимали, что развитие родного народа возможно только при условии всеобщей грамотности, просвещения. И, конечно, при условии независимости и свободного выбора собственного пути», — отметил Ж. Касенулы.

«Их задачей было сохранить национальный код казахского народа. Чтобы в этой сложной ситуации не потерять свой народ, самих себя. Стремясь сохранить национальное достояние, язык, культуру, свой народ, лидеры движения «Алаш» создали собственное автономное государство, избрав своей столицей Семипалатинск. Именно они впервые назвали этот город духовной и культурной столицей казахского народа», — напомнил глава центра события начала XX века.

В Семее готовились к празднованию 100-летия «Алаша». Еще два года назад в городе был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника А. Букейханову. Победителем конкурса оказался скульптор Бахытбек Мухаметжанов из Астаны.

«Для меня личность А. Букейханова всегда представлялась одной из самых масштабных в новейшей истории Казахстана. А я хотел передать масштаб его личности, образ через особую композицию. Так, позади скульптуры А. Букейханова расположена скамейка с книгами, а в руках он держит асык. Он символизирует стремление Букейханова и всех лидеров движения «Алаш» к просвещению будущего поколения казахского народа», — говорит скульптор.

Памятник отливали из бронзы на одном из заводов Астаны, а постамент памятнику изготовил семейский предприниматель Рафаил Хазипов за собственный счет.

В церемонии открытия памятника А. Букейханову приняли участие группа депутатов мажилиса парламента, ученые из Казахстана, Кыргызстана, России и других стран, а также представители интеллигенции, общественные деятели, писатели, поэты и деятели искусства и культуры Восточно-Казахстанской области.

После открытия памятника прошло пленарное заседание международной научно-познавательной конференции «Алаш и духовная модернизация: преемственность идей». В ее работе приняли активное участие государственные и общественные деятели, известные ученые Казахстана, Венгрии, России, Кыргызстана, представители широких кругов общественности, студенческая молодежь.

А. Букейханов – казахский общественный деятель, преподаватель, журналист, этнограф. Один из лидеров партии «Алаш», в 1917 году — комиссар Временного правительства по Казахстану. Председатель Алашской автономии с 1917 по 1920 годы. А.Букейханов считается первым премьер-министром Казахстана. В 1920-1930 годы трижды был арестован органами НКВД. 27 сентября 1937 года осужден военной коллегией Верховного суда СССР за принадлежность к «террористической организации» и приговорен к расстрелу.

А.Букейханов был реабилитирован 14 мая 1989 года по постановлению Верховного суда СССР в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.