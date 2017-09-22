Жарас Ахметов: «Мы (алматинцы) смирились со своей провинциальностью» 22.09.2017 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 40 0 Алматы, перестав быть столицей, вылетел из списка глобальных городов мира, но Астана в него так и не попала comments powered by HyperComments Похожие материалы: Алматинцы смогут обращаться в акимат, прокуратуру и полицию через общественную приемную Серик Ахметов и тарифы ЖКХ почти на свободе Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов выйдет на свободу 21 сентября ЕС потратит 120 млн евро на создание бесплатной сети Wi-Fi на всей своей территории «Бакытжан Сагинтаев подводит итоги первого года своей деятельности». «О введении латиницы в Казахстане». «Асхана – Ashana. По предлагаемому алфавиту следует читать аШана?». «Пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы»