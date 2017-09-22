Жарас Ахметов: «Мы (алматинцы) смирились со своей провинциальностью»

Экономика 40 0
Алматы, перестав быть столицей, вылетел из списка глобальных городов мира, но Астана в него так и не попала

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