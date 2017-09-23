Движение на проспекте в Алматы ограничат для проведения спортивного мероприятия

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Для проведения спортивного мероприятия в Алматы на выходных ограничат движение на пр. Достык, сообщила пресс-служба местной полиции.

«Местная полицейская служба ДВД города Алматы информирует о корректировке в дорожном движении на период проведения спортивного мероприятия, которое состоится 24.09.2017 года с 09.00 до 19.00», — говорится в сообщении.

«С 00.00 часов 23.09.2017 года до 00.00 часов 25.09.2017 года будет закрыто движение для транспортных средств по пр. Достык, между пр. Абая и ул. Сатпаева, в обоих направлениях», — уточняется в сообщении.

Полиция Алматы просит водителей заранее корректировать свои маршруты.