Астана. 23 сентября. КазТАГ — Казахстан избран в состав международного совета ISO по стандартизации, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«На 40-й сессии генеральной ассамблеи международной организации по стандартизации ISO Казахстан избран в состав совета ISO на период 2018-2020 годы. Это позволит участвовать в принятии ключевых решений в развитии системы международной стандартизации», — говорится в сообщении.

Как поясняется, делегация комитета технического регулирования и метрологии МИР РК под руководством председателя Галымжана Дугалова принимает участие в работе ассамблеи в рамках недели международной стандартизации, которая проходит в Германии.

«В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов по промышленной революции Индустрия 4.0, инновации в области разработки стандартов. Будет представлена обновленная политика ИСО по распространению, продажам и воспроизведению публикации ИСО и защита авторского права, изменения в уставе и процедурных правилах ИСО. Подлежит обсуждению вопрос по привлечению молодого поколения в сферу стандартизации», — сообщает пресс-служба министерства.

На генассамблее ISO 2017 планируется подписание дорожной карты по реализации меморандума о сотрудничестве между комитетом технического регулирования и метрологии МИР РК и Австрийским институтом стандартов, а также ряд двухсторонних меморандумов и соглашений с немецким, турецким и чешским органами по стандартизации.

Всего в ISO 162 члена. Совет ISO состоит из 20 участников (6 постоянных и 14 избираются), пояснили в МИР.