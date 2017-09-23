Минобразования РК предлагает провести открытые парламентские слушания по учебникам

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Министерство образования и науки (МОН) РК выступило с инициативой провести в этом году открытые общественные слушания в парламенте по учебникам, сообщила пресс-служба МОН.

«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками, как готовящимися к выпуску в 2019 году, так и учебниками ранее изданными. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы республиканской комиссии», — говорится в распространенном сообщении.

Планируется, что в работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ.