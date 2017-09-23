Гутерриш поблагодарил Казахстан за миротворческую деятельность

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Казахстан за его миротворческие усилия, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«ООН дорожит многоплановым партнерством с Казахстаном. Стороны плодотворно взаимодействуют в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращении терроризма. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече генерального секретаря ООН А.Гутерриша с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, состоявшейся 22 сентября на полях заседания генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

«Полностью поддерживаем Астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — цитирует А.Гутерриша пресс-служба МИДа.

Казахстан, по мнению А.Гутерриша, является образцовой страной в реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

Как отмечается, во встрече также принимали участие специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.