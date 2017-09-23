Казахстан на премии «Оскар» представит фильм «Дорога к матери»

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Фильм Акана Сатаева «Дорога к матери» представит Казахстан на премии «Оскар», сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта (МКС) РК.

Как отмечается, об этом было объявлено на церемонии вручения второй национальной премии в области кинематографии «Тулпар».

«Как рассказал председатель отделения «Оскар» в Казахстане Сатыбалды Нарымбетов, из нескольких фильмов при закрытом голосовании была выбрана картина А. Сатаева «Дорога к матери». Через несколько недель с ней ознакомятся академики в Америке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МКС в субботу.

Фильм рассказывает о казахской семье, которая олицетворяет судьбу целого народа с 1930-х годов до сегодняшних дней. На долю главного героя выпадают суровые испытания, разлука с матерью и военные годы.

Также сообщается, что картина «Дорога к матери» на кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте завоевала Гран-при. В сентябре в рамках международного кинофестиваля «Евразия» в Алматы фильму вручена первая премия «Тулпар» Национальной академии кинематографических искусств и наук.