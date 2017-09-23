Пост генсекретаря Тюркского совета займет представитель Казахстана

Астана. 23 сентября. КазТАГ – Пост генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) займет представитель Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

Как отмечается, вопросы текущей деятельности ССТГ стали основной темой обсуждения в ходе неформальной встречи министров иностранных дел совета, состоявшейся под председательством Казахстана на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В связи с истечением срока полномочий действующего генерального секретаря ССТГ Рамиля Гасанова достигнута договоренность о назначении нового генерального секретаря от Республики Казахстан, сроки вступления в должность которого будут согласованы дополнительно», — говорится в сообщении в субботу.

Также отмечается, что особое внимание уделено ходу реализации решений 5-го саммита ССТГ, прошедшего 11 сентября 2015 года в Астане, и подготовке к следующей встрече глав государств в Кыргызстане.

Министры рассмотрели вопросы расширения сотрудничества ССТГ с ООН и его специализированными учреждениями, а также международными и региональными организациями. Страны-участницы согласовали дальнейшие шаги по продвижению заявки ССТГ на получение статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН и при Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, одобрена заявка Венгрии по получению статуса наблюдателя в Международной тюркской академии в Астане.

Напомним, инициатором создания ССТГ является президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В совет входят Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция.