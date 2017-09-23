Замначальника Жылыойской местной полиции арестован по подозрению в организации незаконной трудовой миграции

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Атырау. 23 сентября. КазТАГ — Заместитель начальника Жылыойской районной местной полицейской службы (МПС) Рустем Ислямов находится под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

«Заместитель начальника Жылыойской районной МПС Р.Ислямов задержан сотрудниками департамента КНБ и в настоящее время с санкции суда находится под стражей», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе Атырауского областного суда дополнительно сообщили, что полицейский подозревается в совершении двух преступлений: по статьям «получение взятки» и «организация незаконной миграции».

«По версии следствия, полицейский получил взятку за оказание гражданам КНР легализации нелегальных трудовых услуг на территории Атырауской области», — уточнили в суде.

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