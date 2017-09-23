Алматы. 23 сентября. КазТАГ — В Алматы в воскресенье похолодает, ожидаются сильный ветер и мокрый снег в горах, сообщила пресс-служба городского ДЧС.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» (…) предупреждает! 24 сентября в Алматы ожидается дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в снег), ветер — порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

По информации синоптиков, 24-26 сентября ожидается понижение температуры ночью до 3-8 тепла, в горах местами заморозки 3 градуса.