Китай прекратил экспорт в КНДР природного газа, ограничит поставки нефтепродуктов

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Министерство коммерции Китая объявило о прекращении с 23 сентября поставок природного газа в КНДР, а с 1 октября – об ограничении экспорта нефтепродуктов в соседнюю страну, сообщает ТАСС.

«В день публикации данного заявления приостанавливаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа», — говорится в документе. Запрет затрагивает и энергоносители, которые уже подготовлены к транспортировке, но еще не доставлены на северокорейскую территорию.

В сообщении отмечается, что во исполнение «резолюции Совета безопасности ООН 2375 (…) с 1 октября 2017 года ограничивается экспорт в КНДР нефтепродуктов».

Министерство также объявило о приостановке поставок текстиля из КНДР, полный запрет вступит в силу 11 декабря. При этом все текущие операции по импорту текстиля должны быть прекращены до 11 декабря.

Ранее СБ ООН провел экстренное совещание в связи с очередным северокорейским ракетным испытанием, проведенным спустя 4 дня после принятия резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна. По итогам дискуссии было принято заявление для печати, в котором осуждаются провокационные действия руководства КНДР, а также указывается на необходимость полного соблюдения ограничительных мер, действующих в отношении страны.

В резолюции 2375, помимо санкционной составляющей, содержится призыв к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, в том числе через осуществление шагов по снижению напряженности в регионе и возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, прерванных в 2009 году.