Украина обратилась в ВТО с требованием о консультациях с Казахстаном по антидемпинговым мерам

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о консультациях с Казахстаном по антидемпинговым мерам, сообщила пресс-служба украинского министерства экономического развития и торговли.

«В рамках ВТО Украина направила требование о проведении консультаций с Республикой Казахстан в связи с действием антидемпинговых мер в отношении украинских труб в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», — говорится в сообщении министерства.

«Украина считает, что продолжение в 2016 году действия антидемпинговых мер в отношении импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины в размере и форме, которые сейчас действуют на территории ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным отдельными положениями соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994», — указано в документе.

Украина ожидает, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь менее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора, подчеркнула заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Как утверждают в министерстве, антидемпинговые меры в отношении импорта на территорию ЕАЭС украинской трубной продукции действуют с октября 2011 года (распространено на антидемпинговые меры, которые к тому времени действовали в Российской Федерации). В июне 2016 года действие антидемпинговых мер было продлено на 5 лет. Размер ставки антидемпинговой пошлины — от 18,9% до 37,8% в зависимости от вида продукции.

Объем поставок украинских труб в ЕАЭС составил: в 2014 году — 330 тыс. тонн на сумму $373 млн, в 2015 году — 138 тыс. тонн на сумму $133 млн, в 2016 году — 151 тыс. тонн на $111 млн, за 6 мес. 2017 года — 76,5 тыс. тонн на $63 млн.