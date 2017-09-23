В Караганде по госпрограмме построят комплекс из семи 24-этажных домов

Караганда. 23 сентября. КазТАГ — В Караганде по госпрограмме построят жилой комплекс из 7 высотных домов, передает корреспондент агентства.

«В текущем году приступаем, а в следующем запланирована реализация строительства нового жилого комплекса из семи 24-этажных домов «Трилистник». Впервые в Караганде мы возводим такие дома по государственной программе «Нурлы жер». На строительство планируем потратить 10,6 млрд тенге», — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров во время посещения региона заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым.

Н. Аубакиров пояснил, что на сегодняшний день в Караганде из 68 тыс. вкладчиков более 6 тыс. имеют накопления от Т3 млн до Т5 млн, чего вполне достаточно для первоначального взноса на приобретение квартиры.

Также стало известно, что в рамках государственных программ в текущем году в шахтерской столице планируется сдать в эксплуатацию 1474 квартиры, а в следующем — 2688. Глава города пояснил, что строительство стало возможным благодаря средствам, выделенным через выкуп облигаций АО «Байтерек Девелопмент» на Т2,4 млрд. Кроме того, были привлечены частные застройщики и домостроительные комбинаты для реализации программы жилстройсбережений, что позволило построить 199 квартир в жилом комплексе «Жануя-2» и 144 квартиры в мкр. «Сапа» в этом году.