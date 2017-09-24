О повышении качества услуг аэропорта Алматы распорядился Назарбаев

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Астана. 24 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с планом развития международного аэропорта Алматы, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе рабочего визита в Алматы главе государства была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития», — говорится в сообщении на сайте Акорды в воскресенье.

«Президент Казахстана особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта», — отмечается в сообщении.

В завершение Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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