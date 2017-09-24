Условный срок получил полицейский, избивший педофила в Сатпаеве

Караганда. 24 сентября. КазТАГ – В Сатпаеве суд вынес приговор сотруднику полиции за избиение педофила, передает корреспондент КазТАГ.

«Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Осужденному запрещено в течение полутора лет после освобождения занимать должности на государственной службе», — сообщили в пресс-службе Сатпаевского городского суда в воскресенье.

Как уточнили в суде, сотрудника органов внутренних дел города Сатпаева сначала привлекли за совершенное преступление по ст. 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий). Однако после расследования обвинение было переквалифицировано на ст. 146 ч.1 УК РК (пытки).

Напомним, при проведении следственных действий в отношении подозреваемого педофила, задержанного 23 июля в Сатпаеве, во время отсутствия следователя в кабинете один из конвоиров — сержант полиции — допустил рукоприкладство. Он, будучи при исполнении служебных обязанностей, нанес удары подозреваемому в изнасиловании ребенка.

В отношении сотрудника полиции начали досудебное расследование. Он был задержан в порядке ст.128 УПК и водворен в ИВС УВД Жезказгана. Сержанта полиции уволили из органов внутренних дел. Его руководство было привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Затем полицейский был отпущен под залог постановлением специального прокурора.

Сотрудник, который вел следственные действия в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании, был отстранен от расследования. Дело передали другому следователю.