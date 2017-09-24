В Казахстане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5

Алматы. 24 сентября. КазТАГ — Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 223 км к северо-востоку от Алматы.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 сентября 2017 года в 15 час. 35 мин. 52 сек. алматинского времени (24 сентября 2017 года в 09 час. 35 мин. 52 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 223 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра — 44.44° с.ш. 79.10° в.д. Глубина очага — 15 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.