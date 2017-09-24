В Алматинской области грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами

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Алматы. 24 сентября. КазТАГ — В Алматинской области грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами; пострадали 5 человек, передает корреспондент КазТАГ.

ДТП произошло около 11.30 воскресенья в пос. Кызылту Талгарского района. КрАЗ следовал по ул. Новой объездной в восточном направлении, а автобус 418 маршрута двигался в южном направлении по ул. Центральной.

По словам очевидцев, у КрАЗа отказали тормоза, он выехал на Т-образный перекресток, где совершил столкновение с автобусом. В резутьтате ДТП пострадали 5 человек, пассажиры автобуса.

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