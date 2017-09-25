Цех по производству поддельных брендовых смартфонов выявили в Алматы

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных смартфонов Apple iPhone, сообщила пресс-служба городского департамента госдоходов.

«В рамках акции «По борьбе с «теневой экономикой» в Алматы» сотрудниками СЭР ДГД по г.Алматы пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone на территории торгового центра «Аэровокзал». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны физические лица, которые изготовляли и реализовывали контрафактную продукцию частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме «ЦУМ» города Алматы», — говорится в сообщении.

Указывается, что на момент обследования обнаружены более 30 готовых смартфонов разных моделей.

«При этом отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась «оригинальная» материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых поддельных комплектующих», — отметила в ДГД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РК (незаконное использование чужого товарного знака).