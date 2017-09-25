МОН РК предложило провести в парламенте открытые общественные слушания по учебникам

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Министерство образования и науки РК выступило с инициативой провести открытые общественные слушания в парламенте, сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящиеся к выпуску в 2019 году, так и учебники ранее изданные. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы республиканской комиссии», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ.

Точная дата общественных слушаний пока неизвестна.