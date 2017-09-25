Казахстан готов обеспечить ежегодный экспорт и транзит до 100 млрд. куб. м газа в Китай

Новости 135 0

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Казахстан готов обеспечить ежегодный экспорт и транзит до 100 млрд. куб. м газа в Китай, сообщил заместитель генерального директора по трансформации и развитию «КазТрансГаз» Ерканат Темирханов.

«Сегодня в связи со вводом на полную мощность (газопровода – КазТАГ) Бейнеу-Бозой-Шымкент мы строим мощную компрессорную станцию. И хотим довести в перспективе экспорт и транзит газа в сторону Китая до 100 млрд кубов в год, а может, и больше», — сказал Е. Темирханов в понедельник в кулуарах 16-й конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

«Пока мы готовы спокойно транспортировать 10 млрд кубов только в сторону Китая. Но мы работаем с Узбекистаном, Туркменистаном и Россией — это «Газпром». Вы знаете, что политика, определенная главой нашего государства, это многовекторность поставок не только на внутренний рынок, но и для других маршрутов, поэтому у нас работы много, но это все будет связано с работой регулятора», — добавил Е.Темирханов.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Китай прекратил экспорт в КНДР природного газа, ограничит поставки нефтепродуктов
  2. В Жамбылской области планируют ввести большое газохранилище
  3. Казахстан наладил экспорт живого скота в ОАЭ благодаря снятию барьеров по поставкам
  4. Китай запустил еще один международный маршрут грузоперевозок через Казахстан
  5. Жителей Южного Казахстана хотят обеспечить пресной водой из 40 моренных озер

Новости партнеров

Загрузка...