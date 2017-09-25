Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан готов обеспечить ежегодный экспорт и транзит до 100 млрд. куб. м газа в Китай, сообщил заместитель генерального директора по трансформации и развитию «КазТрансГаз» Ерканат Темирханов.

«Сегодня в связи со вводом на полную мощность (газопровода – КазТАГ) Бейнеу-Бозой-Шымкент мы строим мощную компрессорную станцию. И хотим довести в перспективе экспорт и транзит газа в сторону Китая до 100 млрд кубов в год, а может, и больше», — сказал Е. Темирханов в понедельник в кулуарах 16-й конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

«Пока мы готовы спокойно транспортировать 10 млрд кубов только в сторону Китая. Но мы работаем с Узбекистаном, Туркменистаном и Россией — это «Газпром». Вы знаете, что политика, определенная главой нашего государства, это многовекторность поставок не только на внутренний рынок, но и для других маршрутов, поэтому у нас работы много, но это все будет связано с работой регулятора», — добавил Е.Темирханов.