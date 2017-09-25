В Жамбылской области планируют ввести большое газохранилище

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В Жамбылской области хотят ввести большое газохранилище, сообщил заместитель генерального директора по трансформации и развитию АО «КазТрансГаз» Ерканат Темирханов.

«Мы в рамках развития газовой отрасли страны до 2018-2024 годов думаем использовать Амангельдинское месторождение не только как ресурсную базу, но и также совместно с нашими учеными и другими инвесторами разрабатываем проект использования «Амангельдыгаз» уже в качестве крупного газохранилища. Потому что имеющихся мощностей для нас уже маловато. Мы думаем о перспективах роста транспортировки газа в Китай, нам нужно будет на юге большое газовое хранилище», — сказал Е. Темирханов в понедельник на 16-й конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

Ранее он сообщил о планах Казахстана ежегодно экспортировать до 100 млрд куб.м газа в Китай.

«Сегодня в связи со вводом на полную мощность (газопровода – КазТАГ) Бейнеу-Бозой-Шымкент мы строим мощную компрессорную станцию. И хотим довести в перспективе экспорт и транзит газа в сторону Китая до 100 млрд кубов в год, а может, и больше», — сказал Е. Темирханов.