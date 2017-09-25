Казахстан вынужден импортировать более 1 млн тонн российского бензина в год

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан вынужден импортировать 1,1 млн тонн российского бензина в год, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов.

«В целом порядка на 30% мы зависим от российских поставок. Порядка 10-15% по дизельному топливу. Мы предусмотрели, что за весь 2017 год, то есть в рамках годового индикативного баланса, мы завозим порядка 1 млн 100 тыс. тонн бензина из Российской Федерации, 520 тыс. тонн дизельного топлива и 450 тыс. тонн авиакеросина. В целом динамика поставок у нас удовлетворительная», — сказал А. Магауов на брифинге в минэнерго в понедельник.

В министерстве уточнили, что по состоянию на 18 сентября 2017 года на внутренний рынок Казахстана за неполный месяц отгружено 49 663 тонны высокооктановых бензинов.

Как сообщалось, согласно заявлению авиакомпании Air Astana, регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей остановки на ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.