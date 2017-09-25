В Алматы пройдет фестиваль органной музыки

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – В Алматы с 28 сентября по 1 октября в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы пройдет фестиваль органной музыки, сообщила пресс-служба консерватории.

«50-летие органного класса — это 50-летие органной культуры в Казахстане. Мы за эти годы выросли и окрепли так, что можем проводить органные концерты и фестивали силами воспитанников класса», — цитирует пресс-служба организатора фестиваля, заслуженного артиста Казахстана Габита Несипбаев в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что в фестивале будут участвовать ансамбль барочной музыки «D’EL’SA Consort» (художественный руководитель Дина Курманалинова) и симфонический оркестр консерватории (дирижер Мадияр Тойболды).

Кроме того, выступят солисты: Г. Несипбаев, лауреаты международных конкурсов Адиль Несипбаев, Мария Омирбекова, а также студенты и выпускники органных классов консерватории разных лет.

«Третий день фестиваля запомнится слушателям выступлениями студентов органной школы Казахского национального университета искусств и студентов органных классов, которые исполнят произведения композиторов добаховской эпохи, органные сочинения Иоганна Баха, Теодора Дюбуа, Зигфрида Карг-Элерта, а также пьесы композиторов XIX-XX столетий», — добавила пресс-служба.