В Уральске дорожного полицейского приговорили к 5 годам за взятки на Т5 тыс.

Уральск. 25 сентября. КазТАГ – Уральский городской суд вынес приговор двум сотрудникам дорожно-патрульной полиции УВД города, которых обвиняли в получении взяток, передает корреспондент агентства.

«Признать Марата Ахметгалиева виновным в получении взяток на сумму 5 тыс. тенге, а также в превышении должностных полномочий и окончательно назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Айбека Серденова признать виновным в получении взяток и назначить наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки, то есть 70 тыс. тенге», — зачитал приговор судья Уральского городского суда Аскар Исмайлов в понедельник.

Согласно материалам дела, в период с 28 апреля по 2 мая текущего года М.Ахметгалиев и А.Серденов, находясь на посту в районе центрального рынка, останавливали водителей за различные нарушения ПДД и получали от них взятки за несоставление административных протоколов. Кроме того, М.Ахметгалиев одному из водителей при составлении протокола нанес телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки, что было квалифицировано как превышение должностных полномочий.