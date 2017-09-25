В Костанае запустят производство лифтов

Костанай. 25 сентября. КазТА Г – В Костанае к запуску производства лифтов готовят площадку в индустриальной зоне, передает корреспондент агентства.

«Строится цех площадью 2 тыс. квадратных метров, под нужды предприятия выделено 3 га земли. На первом этапе мы планируем инвестировать $1,5 млн, в перспективе объемы инвестиций составят до $15 млн», — сказал генеральный директор ГК «Век» Михаил Молочников.

По его информации, локализация производства составит 60%.

«Мы планируем не только сборку, но и полный цикл металлообработки производства. В декабре привезем станки. Материалы планируем по максимуму доступные закупать в Казахстане с заводов», — отметил он.

Российский инвестор уже зарегистрировал на территории Костанайской области совместное предприятие. По сведениям М. Молочникова, рынками сбыта для лифтов казахстанского производства станут, помимо Казахстана, Кыргызстан и Узбекистан. Также ожидается, что лифты или комплектующие будут поставляться в Россию.

Рынок Казахстана бизнесмены оценивают в 2-2,5 тыс. лифтов ежегодно. Мощность костанайского предприятия составит 1,5 тыс. лифтов в год.