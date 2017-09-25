МВД РК отказалось от строительства тюрем по принципу ГЧП из-за дороговизны проекта

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . От проекта по строительству тюрем с применением государственно-частного партнерства отказались из-за их дороговизны, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Вариант строительства новой колонии с использованием механизма государственно-частного партнерства прорабатывался нами совместно с министерством национальной экономики. Однако проект даже на условиях частного капитала по схеме концессии не прошел экспертизу, оказался весьма дорогостоящим и обременительным для бюджета страны», — сказал К. Касымов на правчасе в мажилисе в понедельник.

По его словам, в настоящее время совместно с министерством нацэкономики и казахстанским центром государственно-частного партнерства выработаны и одобрены правительством предложения, предусматривающие реконструкцию имеющихся на территории исправительных учреждений жилых корпусов либо строительство новых корпусов с покамерным содержанием через альтернативные механизмы ГЧП.

«Реализация данного предложения потребует значительно меньше – на 50% – затрат в сравнении со строительством с нуля новых исправительных учреждений. Предлагаемый вариант строительства привлекателен для участников государственно-частного партнерства, а также позволяет существенно сократить компенсационные затраты государства потенциальным инвесторам», — пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что строительство первой тюрьмы в Казахстане в рамках государственно- частного партнерства планируется начать в 2017 году в Шымкенте. Планировалось, что тюрьма будет представлять собой типовое учреждение смешанной безопасности на 1,5 тыс. мест.

Под строительство таких тюрем в Казахстане были выделены 4 земельных участка в городах Шымкент, Петропавловск, Астана и Караганда.