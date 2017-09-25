В Казахстане осужденные организовывают в колониях свой бизнес

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Более 30 осужденных наладили в колониях свой бизнес, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«В деятельности предприятий исправительных учреждений сейчас привлекается МСБ. С прошлого года 273 субъектам МСБ переданы в доверительное управление незадействованные производственные площади учреждений, где трудоустроено более 3 тыс. осужденных. Сейчас 34 заключенных, пользуясь правом на занятие индивидуальным предпринимательством, наладили в колонии собственный бизнес», — сказал К. Касымов на правчасе в мажилисе в понедельник.

По его словам, часть осужденных занята на хозяйственно-бытовых работах по обслуживанию самой исправительных учреждений.

«В настоящее время в целом по уголовно-исполнительной системе более 68% трудоспособных осужденных обеспечены оплачиваемой работой, что дает им возможность выплачивать по различным искам – это ущерб, алименты, штрафы, а также оказывают помощь своим семьям», — пояснил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что в колониях создают все условия, чтобы все трудоспособные осужденные в период отбытия наказания были обеспечены рабочими местами.

«Производство и потенциал наших предприятий не велик, они работают в сложных условиях. Сегодня в условиях рыночной экономики крайне затруднительно достигнуть полной трудовой занятости осужденных. Но проблема эта целенаправленно решается», — заверил К. Касымов.