«По стандартам отечественной наркологии треть общества должна бы оказаться на учёте» 25.09.2017 11:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 45 0 Врач-психотерапевт Ермек Алимходжаев о том, что принудительное лечение – это дорого, бесполезно и не даёт шанса пациенту на реабилитацию личности comments powered by HyperComments Похожие материалы: Казахстан за 8 мес. экспортировал 1,2 тыс. автомобилей отечественной сборки Назарбаев обсудил с главой национального центра кардиохирургии значимость конгресса кардиохирургов для отечественной медицины Победителем конкурса «Мерейлі отбасы» в 2017 г. стала семья ветерана Великой Отечественной войны из Карагандинской области Каждая страна должна поспособствовать установлению мира в Сирии, считает Назарбаев Благодаря Астанинскому процессу стало возможным значительно сократить масштаб насилия в Сирии – МИД РК