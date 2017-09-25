«По стандартам отечественной наркологии треть общества должна бы оказаться на учёте»

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Врач-психотерапевт Ермек Алимходжаев о том, что принудительное лечение – это дорого, бесполезно и не даёт шанса пациенту на реабилитацию личности

 



 

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