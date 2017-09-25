Перевод на газ ТЭЦ-2 в Алматы снизит вредные выбросы до 1 тыс. тонн и золошлаковые отходы до 900 тыс. тонн в год

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Перевод на газ ТЭЦ-2 в Алматы позволит в 30 раз снизить вредные выбросы, сообщил председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства энергетики РК Сабит Нурлыбаев.

«Перевод на газ ТЭЦ-2, а также частного сектора на 100% на газ позволит качественно улучшить воздушное состояние города и снизить выбросы от ТЭЦ с 30 тыс. тонн до порядка 1 тыс. тонн, или в 30 раз, а также снизить ежегодный объем размещения золошлаковых отходов до 900 тыс. тонн ежегодно», — сказал С. Нурлыбаев на брифинге в минэнерго в понедельник.

Напомним, перевести ТЭЦ-2 в Алматы на газ поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего недавнего визита в Алматы.