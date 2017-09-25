В Казахстане хотят увеличить использование авиатоплива Jet A-1

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В Казахстане может увеличиться потребление авиатоплива Jet A-1, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Вопрос того, чтобы обеспечить собственным топливом, у нас стоит. На прошлой неделе с участием наших аэропортов, министерства по инвестициям и развитию, комитета гражданской авиации мы провели совещание о переходе на альтернативный вид топлива Jet А-1. С точки зрения стандартов мы можем позволить производить и потреблять этот вид топлива в Казахстане. И сейчас вопрос стоит в том, чтобы частично некоторые аэропорты перевести на Jet А-1», — сказал А. Магауов на брифинге в минэнерго в понедельник.

По его словам, переход на новый вид топлива позволит Казахстану избежать зависимости от импорта авиатоплива из одной только России.

«По авиакеросину, если исходить из динамики импорта, то порядка 25 тыс. тонн в среднем импортировали в течение 8,5 месяцев. В августе из-за некоторых вопросов в Российской Федерации объем импорта упал, но мы с коллегами из РФ на постоянном контакте, и Air Astana при нашей поддержке смогла заключить некоторые контракты с предприятиями «Роснефти», — уточнил А.Магауов.

Как сообщалось, в авиакомпании Air Astana заявили, что из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки шымкентского НПЗ регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва.