В Алматы откроют еще один центр ремесленников

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – В Алматы во вторник в преддверии всемирного дня туризма состоится торжественная церемония открытия центра ремесленников Qazaq-Oner, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Это (центр ремесленников – КазТАГ) первый в Казахстане уникальный проект в области развития и популяризации народно-прикладного творчества нашего народа. Проект способствует возрождению и развитию традиционных казахских ремесел, преемственности поколений, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию местного производства, созданию новых рабочих мест в городе», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным акимата, обучающий, производственный, торговый, культурно-исторический и развлекательный центр Qazaq-Oner будет расположен в здании Пирамиды в Атлетической деревне на площади около 800 кв. м.

«Центр является одним из уникальных мест в городе, позволяющим представить в одном месте наследие нашего народа и многообразие традиционных казахских ремесел, взаимно обогащать опыт и навыки мастеров-ремесленников, достойно представить их достижения и уникальные творения, как для местного населения, так и для туристов и гостей нашего города. Желающие могут овладеть здесь новой профессией, а местное население прекрасно провести досуг всей семьей», — поясняет пресс-служба.

В рамках открытия центра пройдут бесплатные мастер-классы от ремесленников по войлоковалянию, гончарному, ювелирному искусству, лоскутному шитью, батику, вышивке, ткачеству и др., а также будет открыт «showroom».

Центр создан при поддержке управления туризма и внешних связей и управления культуры города в рамках программы «Рухани жаңғыру» и с целью развития въездного и внутреннего туризма, добавляет пресс-служба.

Напомним, в марте в Атлетической деревне открылся центр ремесленников «Алатау», который по данным акимата, «будет способствовать сохранению, развитию и популяризации культурного наследия Казахстана, повышению статуса и уровня жизни ремесленников, оказанию содействия профессиональному росту ремесленников и привлечение молодежи в ремесленный сектор».

В центре представлен спектр традиционных ремесел, а также их современное развитие: войлок, конское снаряжение, плетение камчи, ювелирное искусство, вышивка бизкесте, керамика на гончарном круге, изготовление национальных музыкальных инструментов и ортеке, резьба по дереву, художественная обработка метала, традиционное ткачество и традиционная одежда.