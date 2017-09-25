Президент Казахстана обсудил подготовку молодых ученых в «Назарбаев Университете»

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с главой «Назарбаев Университета» Шигео Катсу подготовку молодых ученых в вузе, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи глава государства особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки и поддержки молодых ученых», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Назарбаев Университет» стал известным в мире. Под вашим руководством было выпущено более тысячи студентов. Мы многого достигли в развитии университета. Однако необходимо продумать дальнейшие меры по поддержке молодых талантов», — сказал президент Казахстана.

Н. Назарбаев отметил также, что на базе инфраструктуры EXPO-2017 открываются широкие возможности для молодых ученых по разработке и реализации различных стартап-проектов, особенно в области IT-технологий и развития «зеленой экономики».