В Алматы директор турфирмы «Голубая лагуна» подозревается в мошенничестве; женщина арестована

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы санкционирован арест Светланы Стрижегоцкой – подозреваемой в мошенничестве директора турфирмы «Голубая лагуна», передает корреспондент агентства.

«Меру пресечения в отношении подозреваемой суд ходатайство удовлетворил –арестовали на 2 месяца», — сказали в прокуратуре Алмалинского района в понедельник.

Как отмечается, в отношении директора ведется досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) УК РК. На данный момент с заявлениями обратились 13 человек, пострадавших от действий туркомпании.

Как сообщали СМИ, одни клиенты туркомпании «Голубая лагуна» были выселены из отелей в Турции из-за неоплаты, другие и вовсе не смогли отправиться на отдых. Позже пострадавшие обратились в прокуратуру.